Источник: Наталья Поклонская может стать замглавы Россотрудничества

Сама Поклонская отказалась комментировать вопрос своего трудоустройства.

По данным собственного источника РИА Новости, который владеет информацией по ситуации, бывший депутат Госдумы России Наталья Поклонская может занять пост в Россотрудничестве. По словам собеседника агентства, в настоящее время обсуждается вопрос о возможности ее работы на посту заместителя руководителя ведомства. Сама же Поклонская отказалась от комментариев. Политик заявила, что сейчас рано говорить о ее трудоустройстве.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Напомним, что 13 октября 2021 года президент России своим указом назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Позднее политик отказалась вступить в должность, в связи с изменением личных обстоятельств.