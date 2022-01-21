Источник: Наталья Поклонская может стать замглавы Россотрудничества
Сама Поклонская отказалась комментировать вопрос своего трудоустройства.
По данным собственного источника РИА Новости, который владеет информацией по ситуации, бывший депутат Госдумы России Наталья Поклонская может занять пост в Россотрудничестве. По словам собеседника агентства, в настоящее время обсуждается вопрос о возможности ее работы на посту заместителя руководителя ведомства. Сама же Поклонская отказалась от комментариев. Политик заявила, что сейчас рано говорить о ее трудоустройстве.
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Напомним, что 13 октября 2021 года президент России своим указом назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Позднее политик отказалась вступить в должность, в связи с изменением личных обстоятельств.
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прям как в Служебном романе про Шурочку из бухгалтерии...сначала выдвинули теперь не знают куда ее задвинуть