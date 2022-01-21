Госдеп США привел примеры «российской лжи» по поводу Украины

США обвиняют Россию в распространении дезинформации и пропаганды по поводу Украины. Москва делает это, чтобы убедить россиян в необходимости войны против Киева, считают в Вашингтоне. Госдеп решил привести конкретные примеры «российской лжи».

Госдеп для разоблачения «российской лжи» собрал цитаты президента России Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, замглавы МИД Сергея Рябкова и советника президента по международным делам Юрия Ушакова.

Госдеп назвал вымыслом заявление, что Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях. В ведомстве напомнили, что это Россия «оккупировала» украинский Крым, контролирует вооруженные силы в Донбассе и держит армию в 100 тысяч на границе со страной.

Военные силы на границе с Украиной Россия называет «просто передислокацией войск на собственной территории». Госдеп считает, что этим самым Россия намеренно спровоцировала кризис. «Это не просто ротация войск, а явная, возобновившаяся российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины», – отмечают в Госдепе.

«Ложью» Госдеп назвал заявления о том, что США планируют химическую атаку в Донбассе. США не применяют химическое оружие, в отличие от России, которая была уличена в этом дважды за последние годы (имеются в виду Навальный и Скрипали), отметили в ведомстве.

Заявления о том, что Россия защищает этнических русских на Украине, тоже не выдерживают критики. В Госдепе напомнили, что ни одного сообщения об угрозе русским на Украине нет. При этом Госдеп говорит о случаях с украинцами в Крыму и Донбассе, которые «сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха».

Дезинформацией Госдеп назвал слова о том, что НАТО после окончания холодной войны окружило Россию войсками, нарушило обещания не расширяться и угрожает безопасности России. НАТО никогда не обещало не принимать новых членов и не расширяться. Но расширение НАТО не направлено против России. Из 14 стран, с которыми у России есть сухопутные границы, только пять входят в НАТО, отметили в Госдепе.

Также «ложью» Госдеп считает заявления о том, что Запад избегает дипломатии и сразу грозит санкциями. Госдеп напомнил, что ведет активную дипломатию, чтобы разрешить текущий кризис и предотвратить «вторжение» России на Украину.