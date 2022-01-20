В России будет введена обязательная маркировка домашних питомцев

Новый закон поможет привлечь к ответственности нерадивых хозяев.

Первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о том, что в России будет введена обязательная маркировка домашних животных. По его словам, Минсельхоз подготовил законопроект, который предполагает введение обязательной регистрации животных сельскохозяйственных. К рассмотрению во втором чтении предполагается распространить действие документа и на домашних животных, сообщают Известия.

Бурматов подчеркнул, что многие россияне ждут введения данного законопроекта. Он поможет в поиске пропавших животных, которые будут соответствующим образом промаркированы. Также законопроект поможет привлечь к ответственности нерадивых хозяев, выкидывающих своих питомцев на улицу.

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