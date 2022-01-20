Российская нефть подорожала в Европе до максимума с 2014 года

Российская нефть марки Urals подорожала в Европе до 90 долларов за баррель. Это произошло впервые со 2 октября 2014 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus. В течение последних трех дней российская нефть стоит дороже эталонной марки Brent в Средиземноморье. На Северо-Западе Европы цена немного ниже – 89,6 доллара. Однако Brent стоит чуть выше 88 долларов за баррель.

Для сравнения: в 2021 году цена Urals была 69 долларов за баррель. В этом году стоимость «черного золота» растет за счет увеличившегося спроса, связанного с восстановлением мировой экономики.

Рост цен на российскую нефть может плохо отразиться на ее продажах. В 2020 году из-за такой же ситуации многие потребители российской марки Urals в Средиземноморье были вынуждены переходить на более дешевый и близкий аналог – Arab Light из Саудовской Аравии. Недавно об отказе от российской нефти в пользу ближневосточной объявила Польша, третий по величине клиент России в ЕС.