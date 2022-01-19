СФ: Пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсии с 1 февраля
Решение об индексации пенсий будет официально принято по конца января текущего года.
Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что российские пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсионные выпталы уже с 1 февраля. По ее словм, официальное решение об индексации пенсий вступит в силу до конца января, а уже с 1 февраля начнется начисление выплат, пишет ТАСС.
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Напомним, что предложение об индексации пенсионных начисление на 8,6% поступило от президента России Владимира Путина. Инициативу главы государства поддержали Госдума и Совет Федерации.
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пенсии смешные, если умны то лучше в другие страны надо и там устраиваться пока молодые и народите им там детей, в России не понятно что происходит и пенсии смех. так что не теряйте годы, пока молодые, а потом будете шалеть.
не понятно, что Россия делит с западными странами, устройство России имеет много недостатков в стране, народ не защищенный, неподелили личные деньги. пенсии смешные.