СФ: Пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсии с 1 февраля

Решение об индексации пенсий будет официально принято по конца января текущего года.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что российские пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсионные выпталы уже с 1 февраля. По ее словм, официальное решение об индексации пенсий вступит в силу до конца января, а уже с 1 февраля начнется начисление выплат, пишет ТАСС.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале.

Напомним, что предложение об индексации пенсионных начисление на 8,6% поступило от президента России Владимира Путина. Инициативу главы государства поддержали Госдума и Совет Федерации.