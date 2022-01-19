Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде

Отказ от должности связан с личными обстоятельствами.

Наталья Поклонская сообщила, что она не будет вступать в должность посла России в Кабо-Верде. По ее словам, ей пришлось отказаться от назначения на этот пост в связи с изменением личных обстоятельств. О решении Поклонской сообщает ТАСС. При этом политик подчеркнула, что она хочет приносить пользу нашей стране, поэтому, согласна занять любую должность.

Также Поклонская ответила на курсирующие в интернет-пространстве слухи о том, что она якобы пользуется всеми привилегиями посла - служебным автомобилем, охраной и т.д. По ее словам, никаких привилегий у нее нет и быть не может, ведь их можно получить только после вступления в должность.

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Напомним, что с момента присоединения Крыма к России и до октября 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Крыма. После работала заместителем председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. А 13 октября указом президента России была назначена послом страны в Кабо-Верде.