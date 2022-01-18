Лавров: Россия рассчитывает на конструктивные отношения с Германией

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Сегодня, 18 января, глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Москву на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Общаясь с журналистами перед началом переговоров, Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на налаживание конструктивных отношений с Германией, а также стремится решить с членами нового правительства страны накопившиеся вопросы и разногласия, пишет RT.

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Предполагается, что главы МИД России и Германии обсудят предложения российской стороны, выставленные в рамках гарантий безопасности.