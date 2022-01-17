УНИАН: Бывший лидер Украины Петр Порошенко уснул в суде

Порошенко услнул во время судебного заседания, в ходе которого ему выбирали меру пресечения.

Лидер партии "Европейская солидарность" и бывший президент Украины Петр Порошенко уснул во время судебного заседания в Печерском суде Киева. В ходе судебного процесса ему должны вынести меру пресечения по делу о госизмене, пишет УНИАН.

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Прокуроры просят определить для Порошенко меру пресечения в виде ареста, сроком на 2 месяца, с возможностью внесения залога, равного 1 млрд гривен, обязать его носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.