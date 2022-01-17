Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии советского актера

Василий Куравлев сообщил, что его отца должны перевести из реанимации в палату.

Сын известного советского актера Леонида Куравлева Василий в беседе с информационным агентством РИА Новости рассказал, что состояние артиста начало улучшаться. По его словам, на этой неделе его отца должны перевести из реанимации в палату.

Напомним, что в начале января Леонид Куравлев попал в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». У актера подозревали коронавирус, однако наличие данного заболевания не подтвердилось.