Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Вячеслав Володин отметил, что депутаты единогласно проголосовали за снятие документа с рассмотрения Госдумы.

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что совет ГД снял с рассмотрения законопроект о введении в России системы QR-кодов. Он отметил, что депутаты приняли соответствующее решение единогласно. Кроме того Вячеслав Володин выразил благодарность всем российским гражданам и политикам за обратную связь, поскольку такой подход позволяет «избегать ошибок и вырабатывать правильные решения».

Ранее спикер Госдумы сообщил о том, что депутаты собираются рассмотреть инициативу о снятии законопроекта о введении системы QR-кодов в людных местах. Вячеслав Володин пояснил, что это связано с тем, что документ нуждается в серьезной доработке.