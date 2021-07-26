Следующий МАКС состоится в 2023 году

Подготовка к проведению МАКС-2023 уже началась.

Организаторы и устроитель салонов МАКС поблагодарили гостей за посещение XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Мероприятие прошло на очень высоком уровне, а также, несмотря на пандемию коронавируса, сохранило статус международной выставки.

Кроме того устроитель авиасалонов МАКС рассказал, что летом 2023 года состоится XVI авиационно-космический салон МАКС-2023 и он будет включен в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых в России. Подготовка к проведению мероприятия уже началась.

Добавляется, что МАКС и дальше продолжит общаться с любителями авиации в онлайн-формате, используя для этих целей возможности сайта, Telegram-канала и аккаунтов в социальных сетях, говорится на официальном портале авиасалона.

Напоминаем, что юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 прошел с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.