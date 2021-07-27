Роскомнадзор требует от YouTube заблокировать каналы Навального и его соратников

Российские власти требуют от YouTube заблокировать каналы политика Алексея Навального и его соратников. Повод для блокировки Роскомнадзор увидел в «призывах к массовым беспорядкам» и «осуществлению экстремистской деятельности».

Об этом соратник Навального Леонид Волков рассказал у себя в Twitter. Роскомнадзор объяснил свое обращение к YouTube требованием Генпрокуратуры РФ. Волкову предложили удалить запрещенную информацию «незамедлительно». Иначе канал с 123 тыс. подписчиков будет заблокирован.

Другой соратник Навального – Владимир Милов, у которого на YouTube 248 тыс. подписчиков, сообщил, что ему тоже пришел «приветик от Роскомнадзора». То же требование получил и канал Георгия Албурова с 1,2 тыс. подписчиками.

Роскомнадзор взялся блокировать ресурсы, связанные с Навальным 26 июля. Заблокирован сайт navalny.com, сайты штабов, страницы Любови Соболь, Волкова, проектов «РосЖКХ», «РосЯма», «Альянс врачей» и т.д.