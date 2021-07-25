Авиагруппа «Стрижи» провела показательный полет на закрытии МАКС-2021

На предыдущих авиасалонах «Стрижи» проводили полеты в составе шести машин.

Сегодня, 25 июля, в последний день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 пилотажная группа «Стрижи» в 11:00 мск открыла программу показательных полетов. Необычные построения и маневры высокой сложности выполнялись в составе девяти истребителей МиГ-29.

Кроме «Стрижей» в летной программе будут принимать участие асы авиагрупп «Беркуты», «Русские витязи», «Первый полет», а также индийская пилотажная группа Sarang. В пилотаже задействуют такие машины, как самолеты Су-57Э, Ил-114-300, Су-130СМ, Як-152, Як-130, МС-21-300, МиГ-35 и другие летательные аппараты. Гости из Индии выступят на четырех вертолетах Dhruv, созданные индийской корпорацией HAL.

Напоминаем, что в подмосковном городе Жуковский проходит юбилейный пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Авиасалон принимает любителей авиации с 20 до 25 июля включительно.