«Швабе» презентовал на МАКС-2021 новый телескоп для фотосъемки звездного неба

С помощью телескопа можно наблюдать сотни небесных тел.

Любители авиации впервые смогут увидеть телескоп «Астро-Апо» от холдинга «Швабе» в рамках авиасалона МАКС‑2021. Прибор может использоваться для наблюдения и фотосъемки звездного неба с высоким качеством и без хроматических аберраций. Масса «Астро-Апо» составляет 8,5 кг, а габаритные размеры – 250х220х930 мм. Изделие имеет цельнометаллическую неразъемную оптическую трубу.

Новая модель телескопа вызывала большой интерес у посетителей выставки, поскольку она может изготавливаться по индивидуальным заказам и относится к классу любительских и полупрофессиональных моделей. «Астро-Апо» собран на базе объектива-апохромата с апертурой 123 мм f/6 Лыткаринским заводом оптического стекла. С помощью аппарата можно наблюдать сотни небесных тел, например, различные виды туманностей, эллиптические и спиральные галактики и звездные скопления, говорится в Telegram-канале авиасалона МАКС-2021.

Напоминаем, что 20 июля в городе Жуковском Московской области стартовал юбилейный пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который продлится до 25 июля включительно.