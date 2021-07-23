Новейший беспилотник ZALA VTOL представили на МАКС-2021

Беспилотник ZALA VTOL может использоваться для выполнения воздушного мониторинга или проведения аэрофотосъемки в труднодоступных местах.

Компания Zala Aero, входящая в группу предприятий «Калашников» госкорпорации «Ростех», представила на авиасалоне МАКС-2021 новейший беспилотный комплекс гибридного типа ZALA VTOL. Уникальный летательный аппарат может выполнять вертикальный взлет и посадку. Кроме того комплекс совмещает в себе лучшие качества конвертоплана и беспилотника самолетного типа, он может находиться в воздухе до 4 часов, дальность полета достигает 200 км.

Вычислительные мощности бортового компьютера ZX1 на основе искусственного интеллекта позволяют обрабатывать данные в формате Full HD, передавать изображения и видео в высоком качестве по зашифрованным каналам связи на наземную станцию управления (НСУ), сообщается в Telegram-канале МАКС-2021.

Напомним, что 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Желающие смогут посетить выставку до 25 июля включительно.