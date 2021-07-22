Московский инновационный кластер показал на МАКС-2021 решения по городской аэромобильности

Представленные инновационные разработки предназначены для решения разнообразных экономических и социальных задач.

Московский инновационный кластер, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с Минпромторгом России при поддержке Московского авиационного института представляет на Международном авиационно-космическом форуме МАКС-2021 разработки, которые в будущем могут стать частью городской инфраструктуры Москвы.

Демонстрируемые инновационные проекты предназначены для решения разнообразных экономических и социальных задач. В выставке приняли участие такие разработки, как гибридный герметичный морозоустойчивый комплекс на базе беспилотного летательного аппарата Seadrone MG, созданный компанией ООО «Дрон Солюшнс», беспилотная универсальная платформа А10 – LiDAR от предприятия ООО «Аэроглоуб», электродвигатели для беспилотников от организации ООО «ЕМЕ-Аэро», а также другие перспективные проекты, произведенные для инновационного развития Москвы, сообщается на официальном Telegram-канале авиасалона.

Работа юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стартовала 20 июля в подмосковном городе Жуковский. Любители авиации смогут посетить мероприятие до 25 июля включительно.