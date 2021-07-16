«Власть не должна ассоциироваться с запретами». Собянин отменил систему QR-кодов в Москве

С 19 июля в Москве перестанет работать система QR-кодов для посещения заведений от общепита до музеев.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Он отметили, что ситуация «продолжает оставаться сложной», но уже четвертую неделю «видим улучшение основных показателей». «На треть снизилось количество госпитализаций», – пояснил Собянин.

Более того, темпы вакцинации в Москве выросли почти в шесть раз – первый укол получили более 2 млн человек. Это на 300 тыс. больше, чем за предыдущие полгода.

Как пишет РБК со ссылкой на источники в мэрии, решение Собянин принял совместно с правительством и лично с премьером Михаилом Мишустиным. По данным «Открытых медиа», отмена QR-кодов связана с выборами в Госдуму. Избиратели не должны ассоциировать власть с запретами и ограничениями, сказал один из источников издания. Коды рещили отметить, «как только ситуация с вакцинацией стала немного стабилизироваться».

Система QR-кодов проработала с 28 июня и завершит свое действие 19 июля. Код необходим, чтобы подтвердить перед посещением публичного места то, что человек вакцинирован.