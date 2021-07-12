Пилотажная группа из Индии выступит на МАКС-2021

Во время пилотажа группа демонстрирует сложные фигуры высшего пилотажа с использованием дымогенераторов.

Пилотажная группа из Индии Sarang, организованная в 2003 году и входящая в состав Военно-воздушных сил страны, выступит на крупнейшем мировом авиа-форуме Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Через год после создания она стала выполнять передвижение по воздуху на 4 вертолетах ALH Dhruv индийского производства. Во время полета группа показывает сложные фигуры высшего пилотажа с использованием дымогенераторов.

Сегодня, 12 июля, индийские пилоты и технический состав, а также летная техника должны прибыть на аэродром «Раменское» Летно-исследовательского института имени М.М. Громова. После этого специалисты из Индии начнут изучать особенности воздушной гавани, прилегающей территории и проведут необходимые тренировки.

Напомним, что в 2021 году авиационно-космический салон МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском в период с 20 по 25 июля.