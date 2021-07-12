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Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс

12 Июля 2021 295 0 Политика
Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс

Президент Владимир Путин написал статью о единстве русских и украинцев, в которой сделал исторический экскурс в общую историю народов и оценил текущее состояние отношений России и Украины. Путин считает, что на Украине создан проект «анти-Россия», который отвергли миллионы жителей страны, в том числе крымчане и севастопольцы. В 2014 году Москва сделала все, чтобы «остановить братоубийство», но российский президент все больше убеждается – Киеву не нужен Донбасс, поскольку его мирное возвращение в состав Украины противоречит проекту «анти-Россия».

Путин рассказал о своем видении Украины

  • Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на двух языках – русском и украинском. В тексте Путин сразу же отмечает, что стена, возникшая между двумя странами в последние годы – это общая трагедия. Поскольку речь идет о едином «историческом и духовном пространстве». Стена стала результатом ошибок прошлых украинских властей, а также целенаправленной работой над «подрывом нашего единства».
  • По мнению Путина, «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси», которая была крупнейшим европейским государством. Малороссия, из которой произошла Украина, возникла в результате войны с Речью Посполитой. Само название Украина обозначало тогда «окраину» польских владений. Интеграция Украины и России происходила на основе общей веры и культурных традиций, а также языковой близости. Путин особо подчеркивает, что проза Тараса Шевченко и Николая Гоголя написана по-русски.
  • Затем Путин переходит к относительно недавней истории – началу СССР. Он не понимает, «чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну», но это уже не имеет значения. Большевики делали другим народам «щедрые подарки» за счет России. «Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – пишет Путин. Это привело к тому, что в 1991 году многие территории оказались оторваны от исторической родины. Путин привел мнение своего бывшего начальника, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака: если республики объявили независимость, то они должны выходить из состава СССР с тем, с чем пришли в 1922 году.
  • На текущий момент на Украине создан проект «анти-Россия», несмотря на помощь, которую Россия оказывала Киеву, чтобы он построил самостоятельное государство. В 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для бюджета более 82 млрд долларов, отмечает Путин. Сейчас же Киев цепляется за 1,5 млрд долларов за транзит российского газа, тогда как экономическое сотрудничество с Россией принесло бы десятки миллиардов.
  • США и ЕС подталкивали Украину к ограничению сотрудничества с Россией. Они хотели превратить Украину в барьер между Европой и Россией, «в плацдарм против России», утверждает Путин. Но Россия никогда не смирится с проектом «анти-Россия» на Украине, поскольку это старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси».
  • Миллионы граждан Украины отвергли этот проект – одни, в Крыму, присоединились к России, другие, на Юго-Востоке, пытаются отстоять свою позицию. Россия сделала все, чтобы остановить «братоубийственную войну», но Киеву «Донбасс просто не нужен». Выполнить Минские соглашения для Киева, по мнению Путина, равносильно отказу от проекта «анти-Россия». Сейчас, наоборот, на Украине создается «общество атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны». При этом над страной устанавливается внешнее управление, идет «освоение» территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО.

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  • В этих условиях суверенная Украина не может возникнуть. «Правильным» патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию», – пишет Путин. Однако вместе с Россией Украина будет многократно сильнее. «Ведь мы – один народ», – считает российский президент. Он понимает, что сейчас эти слова «воспринимаются кое-кем в штыки». «Но многие люди меня услашат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать ее гражданам», – заключил Путин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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