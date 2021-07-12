Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс 295 0 Политика

Президент Владимир Путин написал статью о единстве русских и украинцев, в которой сделал исторический экскурс в общую историю народов и оценил текущее состояние отношений России и Украины. Путин считает, что на Украине создан проект «анти-Россия», который отвергли миллионы жителей страны, в том числе крымчане и севастопольцы. В 2014 году Москва сделала все, чтобы «остановить братоубийство», но российский президент все больше убеждается – Киеву не нужен Донбасс, поскольку его мирное возвращение в состав Украины противоречит проекту «анти-Россия».