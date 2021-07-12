Титов доложил Путину, что прекратил возвращать беглых предпринимателей из Лондона

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов доложил Владимиру Путину, что завершил работу по возвращению беглых предпринимателей из Лондона. Из-за позиции Генпрокуратуры он не добился результата.

Об этом Титов написал в своем докладе, пишет РИА Новости. В нем он объясняет, что принял такое решение из-за позиции Генпрокуратуры – она отказалась гарантировать вернувшимся в Россию предпринимателям, что не арестует их по приезду.

В результате с 2018 года из 136 бизнесменов, которые могли бы вернуться в Россию, сделали это лишь 12 человек. Впервые «Лондонский список» был опубликован в феврале 2018 года. Против его фигурантов в России возбуждены уголовные дела. Титов призывал вернуться бизнесменов, обещая им, что без судебного приговора их не будут заключать под стражу.

Однако после этого в России арестовали Дмитрия Зотова главу лизинговой компании России ПАО «Трансфин-М». Его подозревают в хищении 395 млн руб. Титов ходатайствовал о Зотове перед Путине и его выпустили под подписку о невыезде. Но история повторилась с владельцем и директором ООО «Торговый дом «Гриф» Андреем Каковкиным. Его приговорили к трем годам колонии, но затем заменили срок на условный.