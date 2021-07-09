«Тюремная система обожает снимать вас голым». Навальный рассказал о порядках в колонии

Политик Алексей Навальный рассказал об инструкции Минюста, по которой перед и после посещения суда, а также встречей с адвокатом и обысками в камере сотрудники ФСИН требуют раздеться догола и записывают человека на камеру.

Они отдают команды: «Откройте рот», «Оттяните нижнюю губу вниз», «оттяните щеку», пишет Навальный в своем Instagram. Все действия фиксируют несколько видеорегистраторов.

«Тюремная система России обожает снимать вас голым», – констатировал политик. При этом он пошутил, что «заказчик съемки задает пожелания» – «что надо сделать, когда ты уже голый». Чаще всего просят присесть три раза. Но однажды при обыске в ИК-3 во Владимире Навального попросили присесть десять раз. Политик отказался: «На олимпиаду нудистов не записывался». «Договорился на три раза», – заключил он.

В некоторых случаях, по его словам «видеосъемка уже помогает». Например, когда от него требовали «Теперь поднимите мошонку», ему пришлось препираться с прапорщиком. «Надо смотреть в камеру и возмущенно говорить: «Вы тут что, совсем больные?» – посоветовал Навальный. Но призвал «дозировать» такие выпады – ведь обыск могут растянуть до бесконечности.