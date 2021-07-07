«Духовник Путина» осудил противников вакцинации. Разговоры о «наночипах» делают их «зомби»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) осудил россиян, которые выступают против вакцинации. Он напомнил россиянам о «духовных наночипах», которые передают «заразу» – убеждение, что прививку от коронавируса делать не нужно.

Об этом Тихон (Шевкунов), считающийся «духовником» президента Владимира Путина, заявил в своем обращении. По его словам, многие говорят о наночипе, который вживляется вместе с вакциной. Отец Тихон признался, что ничего не знает об этом – это вопрос для «серьезных ученых». «Но вот что я точно знаю – что существуют «наночипы духовные», – подчеркнул арихиерей.

Эти «духовные наночипы», по его мнению, влияют на человека и окружающих его людей. Причем люди сами вырабатывают этот наночип, а потом передают «заразу», утверждая, что прививку от коронавируса делать не нужно. Такого рода заявления не нейтральны для души и в итоге люди «повально заражаются этими «наночипами». Они-то поражают и душу, и ум человека, делают подобным зомби», – заключил Тихон. До этого он призывал вакцинироваться всех россиян.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин потребовал вакцинировать 80-90% россиян.