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Цены на газ обрушились в Европе на 50 долларов за несколько часов

07.07.2021 09:23
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Цены на газ обрушились в Европе на 50 долларов за несколько часов

Цены на газ в Европе взлетели с 400 до 464 долларов за тысячу кубометров с конца июня. Но еще быстрее они упали – 6 июля цены на крупнейшем в ЕС хабе TTF обрушились на 11%. Всего за несколько часов газ стал дешевле на 50 долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс». Падение газовых котировок спровоцировали цены на нефть – они упали на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель из-за разногласий в ОПЕК+. Также сказалось замедление крупнейшей экономики мира – США. Инвесторов насторожили слабые темпы восстановления при растущей инфляции в американской экономике, что угрожает в перспективе стагфляцией. В итоге началась распродажа валюты и активов развивающихся стран.

За счет резко выросших цен на газ в Европе рыночная капитализация «Газпрома» выросла до 6,957 трлн руб. По этому показателю газовая монополия стала самой дорогой российской компанией, обогнав Сбербанк. Однако падение цен до 400 долларов за тысячу кубометров для «Газпрома» не критично – в бюджет монополии заложена средняя цена по году в 170 долларов. По словам аналитиков, она может составить примерно 300 долларов, что вдвое больше прогнозной цены и выведет «Газпром» на прибыль.

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