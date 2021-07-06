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Международный авиационно-космический салон
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Новейший легкий самолет «Сигма-7» от НИК летит на МАКС

06.07.2021 19:57
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Новейший легкий самолет «Сигма-7» от НИК летит на МАКС

Самолет может применяться для частного использования, авиационного туризма, аэрофотосъемки, патрулирования, проведения тренировочных и учебных полетов и решения других задач.

ООО «Научно-Инженерная Компания», основанная в 1997 году, примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Организация оказывает различные инженерные и консалтинговые услуги для предприятий, занятых в авиации и других сферах гражданской промышленности. Кроме того компания занимается разработкой небольших летательных аппаратов, в том числе беспилотников.

НИК покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 опытный образец новейшего легкого самолета «Сигма-7». Аппарат имеет несколько особенностей: он является двухместным, причем сидения расположены не друг за другом, а фактически бок о бок, а значит, коммуникация между пилотами улучшится. Кроме того у самолета могут складываться крылья. Таким образом, транспортировка и хранение летательного аппарата становятся более удобными. В сложенном состоянии «Сигма-7» сможет поместиться в грузовом контейнере длинной 6 метров.

Мощность двигателя такого самолета составит 100 л.с., а взлетная масса 600 кг. После окончательной доработки и испытания «Сигму-7» начнут продавать российским и иностранным заказчикам. Летательный аппарат может применяться для проведения тренировочных и учебных полетов, частного использования, авиационного туризма, аэрофотосъемки, патрулирования и решения других задач.

Напомним, что Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.

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