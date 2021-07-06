Патриотическое воспитание введут в российских школах с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года в российских школах появится патриотическое воспитание. Школы должны будут формировать у учащихся «российскую гражданскую идентичность».

Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Документ представляет собой приказ Министерства просвещения, который был утвержден Минюстом. Он утверждает федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).

На базе ФГОС разрабатываются учебники и учебные программы для вузов, колледжей и школ. Согласно новым требованиям, школьники должны получать гражданское патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание.

Также школьники должны знать «место России в мире, ее историческую роль, территориальную целостность, культурное и технологическое развитие, вклад страны в мировое научное наследие». Самое интересное, что у школьников должны формировать представление о России, «устремленной в будущее». Именно под таким лозунгом президент Владимир Путин избирался на очередной президентский срок в 2018 году. Тогда многие политтехнологи назвали лозунг неудачно сформулированным из-за синтаксической сложности.