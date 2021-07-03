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Венесуэла «отрежет» шесть нулей от боливара. Один доллар сейчас стоит 3,219 млн боливаров

03.07.2021 09:46
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Венесуэла «отрежет» шесть нулей от боливара. Один доллар сейчас стоит 3,219 млн боливаров

Венесуэла намерена провести деноминацию национальной валюты и «отрезать» от боливара шесть нулей. К этому власти подталкивает гиперинфляция, достигающая тысячь процентов в год. Это затрудняет ежедневные расчеты для людей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центробанк страны. Деноминация пройдет в стране в третий раз за 13 лет. В результате миллион боливаров превратится в один боливар, а курс доллара составит не 3,219 млн боливаров за доллар, а 3,2 боливара.

По словам президента розничной группы Consecomercio Фелиппе Капоссоло, количество нулей сейчас таково, что они «даже не умещаются на ценниках, не говоря уже о проведении платежей». После деноминации появятся цифры, которые людям будет «проще понять».

В 2008 году Венесуэла отрезала 8 нулей от боливара. С момента прихода популиста Уго Чавеса к власти боливар обесценился в 510 раз. Чавеса сменил на посту президента страны Николас Мадуро. При нем за пять лет экономика сократилась на 30%. Добыча нефти в стране обрушилась с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки. Инфляция в стране в апреле достигала 2840% в годовом выражении. Состояние экономики бедственное – Мадуро поднял минимальную зарплату с 64 центов до 2,5 доллара.

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