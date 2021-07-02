Путин освободил от НДС рестораны и кафе

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС), предприятия общепита. НДС смогут не платить заведения с годовым доходом не более 2 млрд руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ. Согласно тексту закона, не подлежат налогообложению рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии, а также выездное обслуживание.

Чтобы не платить НДС, перечисленные заведения должны соблюсти три условия. Во-первых, сумма годового дохода организации не должна превышать 2 млрд руб. Во-вторых, удельный вес в сумме доходов от услуг общественного питания должен составлять не менее 70%. В-третьих, среднемесячные выплаты сотрудникам должны быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ.