Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Один из создателей Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора университета и стал его научным руководителем. На этом посту он сменил бывшего министра экономики Евгения Ясина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Ясин в возрасте 87 лет не мог больше руководить университетом и попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. Кузьминов руководил ВШЭ в качестве ректор последние 28 лет. Ясин после отставки станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.

Кузьминову 64 года. Он один из авторов реформы образования 1997 года, участник разработки «Стратегии-2020» и прочих реформ экономики. Он является мужем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.