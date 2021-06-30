«Низкий уровень доверия к власти». Дочь Пескова назвала проблему вакцинации в России

Россияне боятся вакцинации и не доверяют власти. При этом принудительная вакцинация под угрозой увольнения «нарушает права человека».

Об этом на своей странице в Instagram написала дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета. Она призналась, что боится, как и многие россияне. «Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность», – пишет дочь Пескова.

Она подчеркнула, что дорожит своим здоровьем, но хочет «жить полной жизнью», а ее может обеспечить только прививка. Она осудила принудительную вакцинацию, однако отметила: «Я не знаю, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы действительно переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант».

Федеральный оперштаб, тем временем, отказался от планов вакцинировать 60% взрослого населения до 1 сентября. Теперь планка снижена до 30-35%.