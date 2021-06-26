Мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

МВД предлагает обязать иностранных граждан, прибывающих в Россию, подписывать «соглашение о лояльности». Документ будет содержать правила пребывания на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Соглашение пропишут в новом федеральном законе о миграции. В МВД называют его «инструментом» для «административного воздействия профилактического характера». Также соглашение будет содержать информацию о запретах и «последствиях их несоблюдения».

Предполагается, что мигранты, подписавшие документ, дадут согласие не причинять ущерб государства. В документе будет прописано условие: если мигрант нарушает соглашение, он должен из своего кармана оплатить высылку из страны. Кроме того, для всех иностранцев без визы будет обязательна дактилоскопическая регистрация.

Россия с 2020 года испытывает нехватку трудовых мигрантов. По данным МВД, в 2020 году в России работали 1,72 млн мигрантов. Это на 25% меньше, чем в 2019 году. В Минстрое оценивают дефицит трудовых ресурсов в 1,2 млн человек. Чтобы заменить мигрантов, российские власти начали привлекать на стройки заключенных. Последняя инициатива властей предполагает привлечение к строительству неработающих пенсионеров.