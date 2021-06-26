Вакцинация или локдаун: Собянин предложил два варианта решения проблемы

Мэр Москвы Сергей Собянин видит только два способа решения проблемы пандемии в России – это массовая вакцинация или новый локдаун. Все прочие меры, включая ношение масок, Собянин считает «временными».

Об этом сообщает РИА Новости. «Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал», – сказал мэр Москвы. По его мнению, сейчас россияне «заново переживают пандемию», поскольку в страну попали новые штаммы коронавируса.

«Если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – считает Собянин.

Сегодня, 26 июня, в России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Такого показателя не было с января этого года. Больше всего заболевших в Москве – 8 457, в Подмосковье – 2 504 и Петербург – 1 247.