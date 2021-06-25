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«Спутник V» может никогда не получить одобрения ЕС. Так считает премьер Италии

25.06.2021 15:41
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«Спутник V» может никогда не получить одобрения ЕС. Так считает премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что российская вакцина «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Об этом пишет РИА Новости. Также Драги сообщил, что Китай не подавал заявки на регистрацию своей вакцины в ЕС. Но по опыту Чили в ЕС видят – китайский препарат, «похоже, не соответствует требования по борьбе с пандемией».

Если ЕМА не выдаст сертификат «Спутнику V», то привитые им граждане не смогут, в свою очередь, получить «зеленые сертификаты». Это означает, что для таких людей будет закрыто свободное перемещение по Евросоюзу.

ЕМА занимается экспертизой «Спутник V» с 4 марта. Российский фонд прямых инвестиций заверял, что разрешение может быть получено в течение ближайших двух месяцев, но источники в ЕМА говорили, что разработчик не предоставил достаточно данных об исследованиях.

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