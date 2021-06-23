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Путин призвал Кадырова идти на новый срок главы Чечни

23.06.2021 19:35
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Путин призвал Кадырова идти на новый срок главы Чечни

Президент Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова избраться на новый срок. «Надо на них (выборы) идти», – сказал Путин, подчеркнув, что Кадыров находится «в материале» и работает эффективно.

Об этом сообщает РИА Новости. «Вам нужно продолжать свою работу. Со своей стороны могу пожелать вам успехов», – заявил Путин Кадырову, с которым связался в режиме видеоконференции.

По мнению Путина, Чечня – «один из самых безопасных субъектов России». В этом он видит заслугу Кадырова. Также в Чечне «серьезно развивается экономика», сказал Путин и призвал «сделать больше».

Выдвинуться на новый срок Кадырова 23 июня попросил Всемирный съезд народов Чечни, в том числе представители чеченских диаспор в других странах. Как заявил вице-президент альянса чеченцев во Франции Али Бажаев, Кадыров должен перед народом пойти на выборы главы Чечни.

На последних выборах Кадыров получил 97,56% голосов при явке 94,8%. Он руководит Чечней с 2007 года. По данным «Открытых медиа», он является самым богатым главой региона. В 2020 году он заработал 381,1 млн руб., а с 2018 года увеличил заработок в 20 раз.

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