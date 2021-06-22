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Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство

22.06.2021 12:48
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Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство

Президент Владимир Путин написал на немецком языке статью, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он озаглавил ее призывом: «Будьте открыты, несмотря на прошлое».

Текст появился в издании Die Zeit. В нем Путин пишет, что «национал-социалисты напали на СССР» после завоевания всей Европы. Теперь же многие переписывают историю и подают другую точку зрения. Но «советский солдат ступил на немецкую землю не для того, чтобы отомстить немцам, а для выполнения своей благородной и великой освободительной миссии». Путин выразил также благодарность союзникам по антигитлеровской коалиции и борцам сопротивления.

Окончание войны должно было стать «победой для всей Европы». Но «возобладал другой подход» – расширение Североатлантического альянса, который был «пережитком холодной войны». Путин связывает растущее недоверие между Россией и Евросоюзом с продвижением НАТО на Восток. «Началось с того, что советское руководство де-факто убедили согласиться на вступление объединенной Германии в НАТО», – заметил Путин.

Именно из-за этого многие страны оказались «перед искусственным выбором: сотрудничать с коллективным Западом или с Россией». Так произошла «украинская трагедия 2014 года». «Почему США организовали этот переворот, а государства Евросоюза безвольно его поддержали и тем самым спровоцировали раскол внутри Украины и выход Крыма из состава украинского государства?» – задается вопросом Путин.

По этой причине система безопасности в ЕС находится в «запущенном состоянии», убежден президент России. Он призвал Европу к «восстановлению всестороннего партнерства». Россию он назвал «одним из крупнейших европейских государств». «И мы чувствуем нашу неразрывную культурную и историческую связь с Европой», – подчеркнул Путин.

По словам Путина, Россия и Европа не могут больше «нести бремя предыдущих недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». «Все мы должны признать и исправить эти ошибки», – написал Путин.

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