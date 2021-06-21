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Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве

21.06.2021 10:53
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Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день на час, если температура в помещении составит 28,5 градуса по Цельсию. Если она достигнет 29 градусов – на два часа, а при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.

Об этом говорится в рекомендация для «работающих в условиях повышенных температур». Работать на улице при температуре выше 32,5 градуса санитарные власти не советуют. Если же температура составляет 32,5 градуса, то работать без отдыха следует не более 15-20 минут. При этом общая продолжительность «термической нагрузки» не должна превышать 4-5 часов.

По данным центра «Фобос», с 21 по 27 июня в Москве будет «африканский зной». Ожидается шесть температурных рекордов. По словам специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, с неба не упадет «ни капли дождевой воды», а солнце будет «безжалостно палить». Вероятно, в этом июне погода побьет рекорд 1901 года, тогда воздух прогревался до 34,7 градуса.

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