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Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию

19.06.2021 10:42
Комментарии: 2
Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию

Руководство АвтоВАЗа пообещало сотрудникам, которые пройдут вакцинацию, премию в 1,5 тыс. руб. Выплаты получат не только рабочие самого завода, но также все сотрудники дочерних предприятий.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление президента компании Николя Мора. Всего в АвтоВАЗе работает 35 тыс. сотрудников. Сколько из них уже вакцинировались, не раскрывается. По словам Мора, уровень вакцинации на заводе выше, чем по стране, «но еще очень далек от 60%».

У АвтоВАЗа есть достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить вакцинирование всем желающим. Денежная компенсация, в свою очередь, должна «усилить желание сделать вакцину добровольно». Мор отметил, что 1,5 тыс. руб. – это «не такие большие деньги» для этого. На компенсацию могут рассчитывать и те, кто уже вакцинировался.

До этого сотрудникам госканала RT пообещали по 57,5 тыс. руб. за прививку. Выплаты получат все, кто вакцинируется до 10 июля.

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11:29 0 0
И.И..:

осталось посадить тех, кто не желает колоться неизвестно чем.

11:26 0 0
И.И..:

госмонополия покупает своих подданных, давит на них любыми средствами, шантажирует и угрожает вплоть до отказа в оказании медпомощи- а это уже статья УК. ну разве хорошие дела такими бывают?сама вакцина к индийскому штампу практически не эффективна, ибо создана против уханьского. антитела на новый штамп практически не реагируют, ибо он прошел модернизацию.

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