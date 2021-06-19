Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию

Руководство АвтоВАЗа пообещало сотрудникам, которые пройдут вакцинацию, премию в 1,5 тыс. руб. Выплаты получат не только рабочие самого завода, но также все сотрудники дочерних предприятий.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление президента компании Николя Мора. Всего в АвтоВАЗе работает 35 тыс. сотрудников. Сколько из них уже вакцинировались, не раскрывается. По словам Мора, уровень вакцинации на заводе выше, чем по стране, «но еще очень далек от 60%».

У АвтоВАЗа есть достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить вакцинирование всем желающим. Денежная компенсация, в свою очередь, должна «усилить желание сделать вакцину добровольно». Мор отметил, что 1,5 тыс. руб. – это «не такие большие деньги» для этого. На компенсацию могут рассчитывать и те, кто уже вакцинировался.

До этого сотрудникам госканала RT пообещали по 57,5 тыс. руб. за прививку. Выплаты получат все, кто вакцинируется до 10 июля.