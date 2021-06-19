Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию
Руководство АвтоВАЗа пообещало сотрудникам, которые пройдут вакцинацию, премию в 1,5 тыс. руб. Выплаты получат не только рабочие самого завода, но также все сотрудники дочерних предприятий.
Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление президента компании Николя Мора. Всего в АвтоВАЗе работает 35 тыс. сотрудников. Сколько из них уже вакцинировались, не раскрывается. По словам Мора, уровень вакцинации на заводе выше, чем по стране, «но еще очень далек от 60%».
У АвтоВАЗа есть достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить вакцинирование всем желающим. Денежная компенсация, в свою очередь, должна «усилить желание сделать вакцину добровольно». Мор отметил, что 1,5 тыс. руб. – это «не такие большие деньги» для этого. На компенсацию могут рассчитывать и те, кто уже вакцинировался.
До этого сотрудникам госканала RT пообещали по 57,5 тыс. руб. за прививку. Выплаты получат все, кто вакцинируется до 10 июля.
Написать комментарий
осталось посадить тех, кто не желает колоться неизвестно чем.
госмонополия покупает своих подданных, давит на них любыми средствами, шантажирует и угрожает вплоть до отказа в оказании медпомощи- а это уже статья УК. ну разве хорошие дела такими бывают?сама вакцина к индийскому штампу практически не эффективна, ибо создана против уханьского. антитела на новый штамп практически не реагируют, ибо он прошел модернизацию.