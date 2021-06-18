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Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве

18.06.2021 19:38
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Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве

Московские власти придумали новый способ принудить жителей столицы вакцинироваться. Столичные больницы не будут оказывать плановую помощь непривитым москвичам. Но на экстренную помощь смогут рассчитывать все.

Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы. Перед госпитализацией у москвичей будет проверяться наличие прививки от коронавируса. Исключение будет только для пациентов с противопоказаниями к прививке, онкобольных и людей с заболеваниями крови.

В департаменте убеждены, что это в интересах самих граждан. При таком подходе риск заражения на территории больницы повышается. Но экстренную помощь смогут получать по-прежнему все москвичи «независимо от статуса вакцинации».

За последние сутки в Москве зафиксировано 9052 случая заражения коронавирусом. По России вместе с Москвой число достигло 14 тыс. В Кремле не считают, что провалили кампанию вакцинации – во всем виноват «тотальный нигилизм» россиян.

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