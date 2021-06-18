В Москве число желающих привиться выросло в четыре раза за сутки

За последние сутки число москвичей, желающих привиться, выросло в четыре раза. На вакцинацию записались около 42 тыс. человек.

За сутки с 17 по 18 июня на вакцинацию записались почти 42 тыс. человек – в 4 раза больше, чем за неделю до этого, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Все записи – на ближайшие дни. По мнению Раковой, люди понимают серьезность ситуации и «хотят как можно скорее сделать прививку».

За день до этого, 17 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию выросло за сутки втрое. Однако этого, по его словам, недостаточно, чтобы добиться стабилизации эпидемиологической ситуации.

18 июня в Москве зафиксирован рекорд по числу выявленных случаев заражения – 9056. Двумя днями ранее главный санитарный врач столицы обязала работодателей обеспечить вакцинацию 60% работников. Для нарушителей требований властей ввели штраф до 1 млн руб.

Заммэра Москвы Ракова напомнила, что москвичи могут привить в поликлиниках по предварительной записи, в выездных пунктах – без записи и в некоторых частных клиниках, где придется заплатить за услуги самой клиники, но за вакцину платить не придется.