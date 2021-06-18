Москва подошла к рекорду по количеству случаев заражения COVID-19

В Москве по состоянию на 18 июня зафиксировано близкое к историческому количество случаев заражения коронавирусом – 9056. Больше было только 27 октября, когда выявили 9536 случаев. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация стремительно ухудшается.

Собянин рассказал, что койки для больных тают на глазах. Еще пять дней назад в Москве было около 13 тыс. коек. «За несколько дней мы все «съели» в ноль», – цитирует мэра «Интерфакс». Власти успели создать еще 3 тыс. коек, но каждый день «съедается» по 200-300 коек. «За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка», – сказал Собянин.

Несмотря на то, что в ближайшее время в Москве будет 20 тыс. коек, «все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям», предупредил Собянин. До этого источники Forbes говорили, что в Москве может быть введен новый локдаун, но уже для непривитых. Однако официально московские власти это опровергали.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России может распространяться индийский штамм. Центр исследует эффективность вакцины «Спутник V» в отношении этого вида вируса.