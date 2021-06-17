Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы
17 Июня 2021 76 0 Политика
Московские власти рассматривают возможность введения нового локдауна на фоне резко увеличившегося числа заболеваний коронавирусом. Однако на этот раз ограничения могут коснуться не всех горожан, а только тех, кто не привился. До этого, 16 июня, власти Москвы обязали работодателей вакцинировать 60% всех сотрудников.
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Глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк заявил РБК, что «информация о планах по введению нового локдауна в Москве не соответствует действительности».
Дома оставят тех, кто без прививки
- По данным Forbes, власти Москвы обсуждают новый локдаун в столице, но лишь для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Об этом изданию рассказали три источника в мэрии и правительстве. Как утверждает один из неназванных источников, локдаун могут объявить уже 20 июня – решение о нем примут на основе динамики заболеваний, обсуждения с бизнесом, а также статистики по вакцинации.
- Другой источник Forbes в мэрии подтвердил – ограничения коснутся только непривитых. В федеральном правительстве слышали о такой возможности, но не смогли уточнить, будут ли ограничительные меры затрагивать одних только невакцинированных.
- 16 июня московские власти обязали работодателей в сфере услуг, торговли, общепита, а также бюджетные организации привить 60% сотрудников. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, такое решение было принято в том числе потому, что число госпитализированных за неделю выросло на 70%. При таком темпе заражения «примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет», предупредила Ракова.
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- Москва вышла на пиковые значения мая и декабря 2020 года по ежедневному числу госпитализаций. Всего в Москве за сутки было выявлено 6 195 новых случаев коронавируса. За день до этого – 5 782. Рекорд был установлен 13 июня – 7 704.
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