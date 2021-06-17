Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы 76 0 Политика

Московские власти рассматривают возможность введения нового локдауна на фоне резко увеличившегося числа заболеваний коронавирусом. Однако на этот раз ограничения могут коснуться не всех горожан, а только тех, кто не привился. До этого, 16 июня, власти Москвы обязали работодателей вакцинировать 60% всех сотрудников.