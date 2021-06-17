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За отказ от вакцинации в Москве разрешили лишать сотрудников зарплаты

17.06.2021 17:47
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За отказ от вакцинации в Москве разрешили лишать сотрудников зарплаты

Власти Москвы дали «добро» работодателям на то, чтобы они отстраняли без выплаты зарплаты работников, отказавшихся от вакцинации. До этого главный санитарный врач столицы обязала работодателей обеспечить вакцинацию 60% сотрудников до 15 августа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова. По его словам, власти Москвы дали право работодателям на отстранение от работы непривитых сотрудников без выплаты зарплаты. Как это закреплено юридически не нарушает ли такой подход нормы Трудового кодекса, Миронов не уточнил.

По данным Forbes, московские власти обсуждают введение нового локдауна. Но на этот раз он может распространяться только на непривитых. Ограничения могут ввести уже 20 июня, рассказали два источника издания. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, через 2-3 недели при текущих темпах госпитализации все больницы будут заполнены.

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