Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начались

В Женеве стартовал расширенный формат российско-американского саммита.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российско-американский саммит в расширенном формате начался. До этого встреча лидера РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена прошла в узком составе с участием министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Отметим, что в саммите участвует российская делегация, в которую вошли помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

По данным телеканала CNN, в состав американской делегации вошли помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор по РФ и Центральной Азии Совета нацбезопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель главы МИД США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС.