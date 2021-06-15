«Это была бы трагедия». Байден высказался о возможной смерти Навального в тюрьме

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме нанесет удар по репутации России в мире. Она станет «еще одним признаком того, что Россия практически не намерена соблюдать основные» права человека, заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает телеканал CNBC. «Это была бы трагедия», – сказал Байден на пресс-конференции в преддверии встречи с Владимиром Путиным. По его мнению, подобное развитие ситуации «повредит отношениям России с остальным миром и со мной».

Журналисты спросили, считает ли Байден Путина убийцей до сих пор. Президент США заявил, что в марте ответил честно на этот вопрос. Но, по его словам, это «не имеет большого значения» перед переговорами 16 июня.

Путин и Байден впервые встретятся в качестве лидеров России и США 16 марта в Швейцарии. Накануне канал NBS News показал интервью Путина, в котором его спросили, может ли он гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым. Путин не стал ничего гарантировать, ограничившись заявлением, что «к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры и ни в коей мере не хуже». Также Путин заверил: «У нас нет такой привычки – убивать кого-либо».