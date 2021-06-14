Штрафовать на 4 тысячи рублей будут в Москве за использование скамеек в парках

Жителей и гостей столицы ждут штрафы в 4 тыс. руб. за использование городской инфраструктуры в парках во время «нерабочей недели» с 13 по 20 июня. Запрет на пользование скамейками и детскими площадками был введен городскими властями 12 июня.

О штрафах пишет ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова. По его словам, за сутки действия ограничений в связи с выросшим количеством заболеваний COVID-19 «выявлены неоднократные случаи нарушений» ограничений, которые установил мэр Сергей Собянин.

Мэр подписал указ о «нерабочих днях» с сохранением заработной платы 12 июня на фоне максимального суточного прироста в 2021 году – 6 701 случая. По словам Собянина, врачи отмечают большое количество тяжелых больных. «Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», – отмечалось в обращении Собянина.

Москва вернула часть ограничений, в том числе закрыла парки и развлекательные объекты. В частности, в парках можно гулять, но нельзя пользоваться скамейками и детскими игровыми площадками.