Смертность от COVID-19 за пять месяцев 2021 года превзошла уровень прошлого года

В мире смертность от коронавируса за пять месяцев 2021 года превзошла потери всего 2020 года. К такому выводу пришли в Университете Джона Хопкинса. На 10 июня от коронавируса умерли 1,884 млн человек, тогда как за весь 2020 год – 1,880 млн.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Из этих цифр издание делает вывод, что пандемия далека от завершения, несмотря на успешную массовую вакцинацию в развитых странах. Если в начале года 70% новых заболеваний фиксировались в Европе и Северной Америке, то сейчас 80% приходятся на Южную Америку, Азию и Африку.

В России тоже фиксируется скачок заболеваемости. 10 июня было зафиксировано 12 505 новых случаев заболевания – максимум с 22 февраля 2021 года. Количество летальных исходов за сутки выросло до 396. Общее число зараженных достигло 5 180 454 человек. Больше всего в Москве (5853), Петербурге (863) и в Подмосковье (837).