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Умерла сестра министра обороны – депутат Госдумы Лариса Шойгу

10.06.2021 14:31
Комментарии: 1
Умерла сестра министра обороны – депутат Госдумы Лариса Шойгу

В возрасте 68 лет умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Причины смерти не уточняются. Последний раз депутат принимала участие в голосовании Госдумы накануне, 9 июня.

Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на своей странице в Facebook. Он отметил, что Лариса Шойгу заслужила любовь и уважение среди коллег и самых широких кругов общественности благодаря своим профессиональным и человеческим качествам.

«Ее уход – большая потеря для всех нас», – подчеркнул Неверов.

По данным портала 19rus.info, причиной смерти мог стать инсульт, вызванный коронавирусной инфекцией. Однако портал не указал источник этой информации. Официальных сведений об этом нет.

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17:03 0 0
Andrei:

Божий промысел. Вот и не надо ничего больше человеку.

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