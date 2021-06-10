Умерла сестра министра обороны – депутат Госдумы Лариса Шойгу

В возрасте 68 лет умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Причины смерти не уточняются. Последний раз депутат принимала участие в голосовании Госдумы накануне, 9 июня.

Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на своей странице в Facebook. Он отметил, что Лариса Шойгу заслужила любовь и уважение среди коллег и самых широких кругов общественности благодаря своим профессиональным и человеческим качествам.

«Ее уход – большая потеря для всех нас», – подчеркнул Неверов.

По данным портала 19rus.info, причиной смерти мог стать инсульт, вызванный коронавирусной инфекцией. Однако портал не указал источник этой информации. Официальных сведений об этом нет.