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«Не повторит печальную судьбу КПСС». Медведев высказался о «Единой России»

09.06.2021 20:39
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«Не повторит печальную судьбу КПСС». Медведев высказался о «Единой России»

«Единая Россия» честно побеждает на выборах, поэтому никогда не повторит «печальную судьбу КПСС». Вместе с тем партия власти является ведущей политической силой в стране и способна одержать «уверенную победу» над оппонентами.

Об этом заявил зампред «Единой России» Дмитрий Медведев, пишут «Открытые медиа». Бывший премьер подчеркнул, что его партия всегда «отвечает перед людьми». «КПСС ни перед кем не отчитывалась и в выборах практически ни с кем не конкурировала», – сказал Медведев.

Лидер партии уверен, что ее ценности «близки и понятны практически каждому». В чем заключаются эти ценности, Медведев не сформулировал.

До этого появилась информация о том, что Кремль хочет исключить Медведева из федерального списка партии на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, поскольку у него высокие антирейтинг. Сама фигура Медведева может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», сказал источник РБК.

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