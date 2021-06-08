«Бочки с каким-то веществом». Угроза радиации возникла под Санкт-Петербургом

Радиационное заражение возможно в поселке Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. Там введен режим повышенной готовности из-за обстановки, «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения».

Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Региональные подразделения МЧС с 10 утра переведены на особый режим работы. Радиационное загрязнение может исходить с территории Радиационного комплекса, входившего в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия».

По словам вице-губернатора по безопасности Ленобласти Михаила Ильина, указанный объект имеет «потенциальную радиационную опасность», однако повышенного радиационного фона пока не наблюдается.

Как отметил глава Всеволожского района Андрей Низовский, особый режим введен из-за конфликта между руководством «Прикладной химии» и Росимуществом. Предприятие больше не хочет отвечать за «бочки с каким-то веществом». При этом до конца мая предприятие несло за них ответственность. «Прикладная химия» является градообразующим предприятием для поселка Кузьмолово. Оно входит в структуру «Ростеха».