МИД выступил за госуправление интернетом в России

Министерство иностранных дел России все больше занимается внутренней политикой, а не вверенными ему внешними делами. Теперь в министерстве выступают за государственное регулирование интернета, поскольку частный сектор с ним не справляется.

Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, передает РИА Новости.

Чиновник назвал интернет платформой для «политических манипуляция» и заявил, что социальные сети и мессенджеры «могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть».

Чтобы россияне не могли «давить на власть», в интернете нужно повысить роль государства. Регулирование интернета частным сектором, по словам представителя МИД, «уже давно обнаружило свою неэффективность». Поэтому «права и свободы» граждан в интернете должно защищать государство.

Такой взгляд укладывается в представление президента Владимира Путина об интернете. Еще в 2019 году он назвал интернет «изобретением спецслужб» Запада, который они используют, чтобы подслушивать людей и «накапливать оборонную информацию». После протестов в начале 2021 года Путин призвал подчинить интернет неким законам морали.