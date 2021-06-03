Матвиенко назвала секретом политики «нашу, отечественную» улыбку, а не американскую

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает секретом политики умение правильно улыбаться. По ее мнению, политика представляет собой «доброту, сострадание, милосердие». Также Матвиенко назвала важным умение работать вместе с командой.

Слова Матвиенко приводит ТАСС. Матвиенко особенно подчеркнула, что «улыбаться обязательно не американской улыбкой, а нашей, отечественной, приятной и красивой».

Кроме этого Матвиенко заявила, что уровень образования у российских женщин выше, чем у мужчин. «Мы сами без тепличных условий и преференций в состоянии сделать многое», – сказала спикер Совфеда. От государства она ждет условия реальной конкуренции – «чтобы не было предвзятости и предрассудков». При этом в 2020 году она же заявляла о гендерном равенстве в политике и в плане возможностей карьерного роста.